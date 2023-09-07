شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: "كابيتانو مصر" مشروع رائع لإنقاذ المواهب ويسير بخطوات ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن "كابيتانو مصر" مشروع رائع أنقذ الكثير من المواهب في مصر ومهد الطريق لهم من أجل الإعلان عن أنفسهم والاهتمام بهم.

وقال أحمد حسن خلال ندوة الخليج 365: "كابيتانو مصر فكرة كويسة ورائعة أنقذت المواهب في مصر، بدأت من الموسم الماضى بدعم من الدولة ومستمر هذا الموسم بخطوات ناجحة، لأن مصر تمتلك مواهب كثيرة فى كل الأعمار والتى يهدف المشروع لاكتشافها".

وأضاف أحمد حسن: "لابد من استكمل الخطوة الأخرى من المشروع وهى رعاية هذه المواهب والاهتمام به والعمل عليها من تعليم وتغذية ومنحهم الفرصة فى اللعب للأندية المصرية والخارجية وعمل معايشات خارجية حتى لا يضيع هذا المجهود هباءً".

جدير بالذكر أن مؤسسات الدولة المصرية حينما تبنت مشروع "كابيتانو مصر"، آمنت منذ اللحظة الأولى أن رحلة الاستكشاف الحقيقيّة للمواهب لا تستلزم الذهاب لأراضٍ جديدة، بل تستلزم الرؤية بعيونٍ جديدة، فما يحتاجه الإبداع واكتساب الموهبة، هو إفساح مجال في زاوية ما من عقلك، كانت خطة المتحدة ووزارة الرياضة لهذا المشروع العظيم، هو العمل في إطار صارم، وتشغيل الخيال بأقصى سرعته، لإنتاج أغنى الأفكار، والمواهب، تلك التي تحتاجها مصر لخلق نهضة كروية عظيمة، واكتشاف مواهب مثل محمد صلاح يرفعون اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

استثمار المشروع في تنمية المواهب، بدأ بالفعل بعد اختيار عدد من الموهوبين في الموسم الأول من "كابيتانو مصر" للسفر إلى إسبانيا وقضاء فترة معايشة مع كبار أندية "الليجا"، جاء ذلك من خلال الاحتفالية التى أقامتها شركة ocean pulser الإسبانية فى العاصمة الجديدة بمناسبة الانتهاء من فعاليات معسكر the showcase لرعاية المواهب فى أفريقيا والشرق الأوسط.