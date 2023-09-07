أوسوريو يكلف جهازه المعاون بتجهيز تقرير عن ودية الزمالك والسكة الحديد

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القاهرة - سامية سيد - كلف الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك جهازه المعاون بتجهيز تقرير مفصل عن ودية الفريق الأبيض والسكة الحديد المقرر إقامتها اليوم الخميس.

ويتابع أوسوريو البرنامج الخططى والفنى الذى يتم تنفيذه فى المعسكر مع مدحت عبد الهادى المدرب العام وأحمد مجدى المدرب المساعد،من أجل الاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبى الفريق الأبيض.

وطمأن الجهاز الفنى للزمالك الكولومبى أوسوريو على تنفيذ البرنامج التدريبى بإتقان شديد،كما أبلغوه بالتزام جميع اللاعبين فى المعسكر الداخلى المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة.

واستقر مدحت عبد الهادى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض فى ودية السكة الحديد المقرر لها اليوم الخميس للوقوف على مستواهم الفنى قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويقود مدحت عبد الهادى فريق الزمالك فنياً فى ودية السكة الحديد اليوم نظرا لسفر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى إلى إسبانيا لانشغاله بإلقاء المحاضرات مع المدربين العالميين.

وكان الجهاز الفنى للزمالك حدد يومى 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تكون المواجهة الثانية أمام سيراميكا.