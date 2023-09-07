شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن الجدول الكامل لمباريات دورى المحترفين فى أول ظهور للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات المجموعة الأولي من دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2023- 2024، حيث تنطلق منافسات دوري المحترفين الموسم الجديد في 18 سبتمبر الجاري فى أول موسم للمسابقة، على أن تقام المباريات في تمام الساعة الرابعة مساء.

وتبدأ الجولة الأولى من منافسات دوري المحترفين يومي 18 الاثنين والثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، على أن تقام الجولة الثانية في الأسبوع التالي يومي الاثنين الثلاثاء 25 و26 سبتمبر الجاري.