شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يضم لاعب الجيش الرواندى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسئولى نادي القناة، في التعاقد مع الرواندي كيدي نسانزيمفورا، لاعب الجيش الرواندي لمدة 3 مواسم، استعدادًا لدوري المحترفين موسم 2023- 2024.

ويفتتح نادي القناة مشواره في دوري القسم الثاني "أ"، بمواجهة خارج الإسماعيلية أمام بروكسي، والمحدد لها يوم الإثنين 18 سبتمبر المقبل.

وكان نادي القناة قد نجح في التعاقد مع ياسر غريب قادمًا من نادي حرس الحدود، أسامة الليبي ومحمود حكيم من نادي بلدية المحلة محمود رضا حارس غزل المحلة، محمود ناصف لاعب بلدية المحلة، محمد ريعو لاعب الإنتاج الحربي وهشام رأفت لاعب المصرية للاتصالات.