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شاهد أرقام لاعبى الأهلي الجدد والتغييرات قبل انطلاق الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الجديد تغييرات في أرقام قمصان لاعبي الأهلي، بعد التغيرات التي شهدها نهاية الموسم الماضي من رحيل بعض اللاعبين وقدوم لاعبين جدد وعودة بعض اللاعبين المعارين.

ومن أبرز التغيير على أرقام قمصان اللاعبين هي ارتداء إمام عاشور القميص رقم 22 وهو الرقم الذى كان يرتديه صالح جمعة قبل رحيله عن الفريق الأحمر ومن بعده محمد محمود الذى لم يكن يشارك فى المباريات وظهر فى عدد قليل من المباريات يعد على أصابع اليد بسبب إصاباته المتكررة طوال فترة وجوده فى قلعة الجزيرة.

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كما ظهر رضا سليم الوافد الجديد القميص رقم 12 وهو الرقم الذي كان يرتديه أيمن أشرف قبل انتقاله للبنك الأهلي في صفقة انتقال حر.

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كما تبادل صلاح محسن القميص رقم 9 مع أحمد عبد القادر فيمار ارتدى الأخير القميص رقم 11 وهو الذي كان يرتديه البرازيلي برونو سافيو.

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فيما ارتدى كريم نيدفيد القميص رقم 20 كما ظهر معتز محمد بالقميص رقم 34 وهو القميص الذي كان يرتديه محمد فخري.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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