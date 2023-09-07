التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى أمام روسيا فى مباراة اليوم

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلى روجيريو ميكالى، مع المنتخب الروسى للمحليين، فى السابعة مساء اليوم الخميس، وديًا، على استاد السويس، فى اطار التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويسعى الجهاز الفنى للاستفادة من المعسكر التحضيرى المقام حاليا بالعين السخنة والذى يتخلله مباراتين وديتين مع روسيا، للوقوف على جاهزية اللاعبين ورفع القدرات الفنية والبدنية لهم فى إطار خطة محكمة لتجهيز شباب الفراعنة للأولمبياد.

ويأتي تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع أمام روسيا للمحليين، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد السيد

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، عمر فايد، محمد مغربي

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمد شحاتة، رأفت خليل

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، عبد الرحمن أجويرو.

وضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.