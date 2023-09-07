شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذى فى الإسماعيلى يجتمع اليوم بعد تأجيله 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، أول اجتماعات المكتب التنفيذي اليوم الخميس، بعد تأجيل اجتماع أمس الأربعاء بسبب ظروف أحد أعضائه.

ويضم المكتب التنفيذى الدكتور فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادى رئيسا والمحاسب مصطفى شله أمين الصندوق نائبا وعضوية كل من الاستاذ أحمد فهيم والاستاذ أحمد عبد الرحمن والدكتور محمد جمال.

ويناقش المكتب التنفيذي للإسماعيلى 3 أمور لحسم الموقف فيها، يأتي في مقدمتها مناقشة أزمة إيقاف القيد والمبالغ المستحقة على الإسماعيلى من أجل إعادة فتح القيد وإن كان الأمر يتجه لتأجيله لشهر يناير.

كما سيحسم المكتب التنفيذي تشكيل قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم في النادى بعد تولى محمود جابر رئاسة القطاع الذى سيحدد الأسماء وسيتم حسمها أيضا في هذا الاجتماع.

آخر الأمور المطروحة على المكتب التنفيذي هو موقف معسكر الإسماعيلى في الإسكندرية سواء بالتجهيز له أو إلغاء هذا المعسكر والاكتفاء بالمباريات الودية التي خاضها الفريق في الفترة الحالية.