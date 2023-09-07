كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأولمبي أمام روسيا للمحليين

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلى روجيريو ميكالى، اختبارا ودية اليوم مع المنتخب الروسى للمحليين، فى اطار التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

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موعد مباراة المنتخب الأوليمبى وروسيا ؟



يلتقى منتخب مصر الأولمبى فى السابعة مساء اليوم الخميس، مع المنتخب الروسى للمحليين، على استاد السويس، للوقوف على جاهزية اللاعبين ورفع القدرات الفنية والبدنية لهم فى إطار خطة محكمة لتجهيز شباب الفراعنة للأولمبياد.

ويسعى الجهاز الفنى للاستفادة من المعسكر التحضيرى المقام حاليا بالعين السخنة والذى يتخلله مباراتان وديتان مع روسيا لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة وإثبات قدراتهم قبل الأولمبياد القادمة.

ما هي قائمة المنتخب الاوليمبى ؟



وضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.

ما هو التشكيل المتوقع للمنتخب الاولمبي ؟

أستقر البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الاولمبى، بشكل كبير على التشكيل المتوقع لودية روسيا الأولى، حيث من المتوقع أن يبدأ الفراعنة بمحمد السيد في حراسة المرمى، وأمام الرباعي حاتم سكر محمد طارق ومحمد مغربي وعمر فايد، على أن يكون في الوسط أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاتة، وفي الهجوم أحمد عاطف قطة ورأفت خليل وعبد الرحمن أجويرو.

متي بدأ معسكر المنتخب الأولمبي ؟

انتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضى ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجارى موعد مباراته الودية الثانية والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبى الروسى فى اطار استعدادات المنتخب المصرى للأولمبياد.

ويأتى معسكر المنتخب الأوليمبى تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى فى أول ظهور للفراعنة منذ تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحصولهم على فضية الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بشكل نال احترام افريقيا.

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