شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه فاركو ودياً السبت المقبل استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الداخلية مباراة ودية أمام نظيره فاركو، يوم السبت المقبل، خلال معسكره المغلق في الإسكندرية، في اطار استعدادات الفريق لدورى الموسم المقبل 2023-2024.

وكان فريق الداخلية، قد خاض مباراتي ودية خلال معسكره بالإسكندرية ، مع فريقي سموحة وزد ، حيث فاز علي الأول ، وتعادل بهدف لكل منهما مع الأخير.

وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.