شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: فيتوريا نجح فى كل الاختبارات..ومواجهة إثيوبيا ليست تحصيل حاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يسير بخطى ثابتة مع الفراعنة ونجح في كل الاختبارات التي واجهها حتى الآن.

وقال أحمد حسن خلال ندوة الخليج 365: "البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب يسير بخطى ثابتة وناجحة جدا حتى هذه اللحظة، ونجح فى كل الاختبارات التى تعرض لها، لأنه ناجح فى اختياراته وطريقته والاستفادة من كل إمكانيات اللاعبين وفرض شخصيته على الجميع، ولكن يجب أن نلعب مع منتخبات تصنيف أول فى العالم من أجل رفع الاحتكاك لأعلى درجة".

وعن مباراة إثيوبيا، أكد أحمد حسن: "أرفض النغمة الحالية بقول تحصيل حاصل، هى مباراة لها نقاط ويجب الحصول عليها من أجل التصنيف الذى أضر المنتخب فى وقت من الأوقات وكذلك مواجهة تونس التى تعد مهمة أيضا لأنها دولية وتؤثر على التصنيف، وكلنا عاتبنا حسام البدرى فى وقت من الأوقات لعدم لعبه مباريات ودية عندما كان مدربا لمنتخب مصر وتأثر تصنيف المنتخب فى هذه الفترة.

وأضاف: "لازم يكون فيه اهتمام كبير بالمباريات وتكسبها ونفكر فى إعادة المنتخب لصدارة منتخبات العالم مثلما وصلنا فى وقت من الأوقات للتصنيف التاسع على العالم".