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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 7 /9 /2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مؤتمر البرتغالى فيتوريا مدرب المنتخب.

اتحاد الكرة يعلن الجدول الكامل لمباريات دورى المحترفين فى أول ظهور للمسابقة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات المجموعة الأولي من دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2023- 2024، حيث تنطلق منافسات دوري المحترفين الموسم الجديد في 18 سبتمبر الجاري فى أول موسم للمسابقة، على أن تقام المباريات في تمام الساعة الرابعة مساء.

أوسوريو يكلف جهازه المعاون بتجهيز تقرير عن ودية الزمالك والسكة الحديد

كلف الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك جهازه المعاون بتجهيز تقرير مفصل عن ودية الفريق الأبيض والسكة الحديد المقرر إقامتها اليوم الخميس.

أحمد حسن: "كابيتانو مصر" مشروع رائع لإنقاذ المواهب ويسير بخطوات ناجحة