شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 7 /9 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 7 /9 /2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مؤتمر البرتغالى فيتوريا مدرب المنتخب.
اتحاد الكرة يعلن الجدول الكامل لمباريات دورى المحترفين فى أول ظهور للمسابقة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات المجموعة الأولي من دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2023- 2024، حيث تنطلق منافسات دوري المحترفين الموسم الجديد في 18 سبتمبر الجاري فى أول موسم للمسابقة، على أن تقام المباريات في تمام الساعة الرابعة مساء.
أوسوريو يكلف جهازه المعاون بتجهيز تقرير عن ودية الزمالك والسكة الحديد
كلف الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك جهازه المعاون بتجهيز تقرير مفصل عن ودية الفريق الأبيض والسكة الحديد المقرر إقامتها اليوم الخميس.
أحمد حسن: "كابيتانو مصر" مشروع رائع لإنقاذ المواهب ويسير بخطوات ناجحة
أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن "كابيتانو مصر" مشروع رائع أنقذ الكثير من المواهب في مصر ومهد الطريق لهم من أجل الإعلان عن أنفسهم والاهتمام بهم.
يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حسم ملف المهاجم الأجنبي قبل غلق باب القيد وأيضا قبل مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف السعودية، حتى يكون متاحا أمام الجهاز الفني في تلك المباراة المهمة.
يدرس مارسيل كولر منح إمام عاشور لاعب الفريق الجديد فرصة المشاركة فى بطولة السوبر الأفريقى المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعدما شارك في جزء من ودية الفريق أول أمس ، الثلاثاء، أمام ألوميني السلوفيني التى خاضها الأهلي بمعسكر النمسا وفاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمرا صحفيا في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس للحديث عن مواجهة إثيوبيا التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الجمعة، في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.
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