شكرا لقرائتكم خبر عن مروة البورجى وأحمد عبادة ونجلاء ناجى يتقدمون بأوراق ترشحهم فى انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الثلاثي أحمد عبادة ومروة البورجي ونجلاء ناجى أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحهم لانتخابات النادي المقبلة على مقعد العضوية فوق السن.



نجلاء ناجى مرشجة الزمالك



أحمد عبادة

مروة البرجى مرشحة انتخابات الزمالك

وفتح نادى الزمالك، فى العاشرة صباح الاثنين الماضى، باب الترشح لتلقى الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيساً للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

ووصل عدد المرشحين حتى الأن في انتخابات الزمالك إلى 11 مرشحا وهم ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي، وكريم عادل على منصب أمين الصندوق، وستة مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة نصير وحمدية كمال ومروة أمير الرفاعي وأشرف إمام عبد السلام، وأخيرا اليوم مروة البورجى وأحمد عبادة ونجلاء ناجى.