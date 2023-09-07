شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعاقد مع محمد السيد قادما من إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي ايسترن كومباني برئاسة المهندس نصر عبدالعزيز، انتقال محمد السيد لاعب وسط الفريق إلى نادى فاركو في الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح نادي فاركو في التعاقد مع محمد السيد لاعب خط وسط الفريق مواليد 2003، بشكل نهائي بعد دفع المقابل المادى لإيسترن كومبانى، بعد ظهور اللاعب بشكل مميز في بطولة الممتاز ب الموسم الماضي.

ولفت محمد السيد الأنظار إليه، وهو ما جعل نادي فاركو في التعاقد محمد السيد، لتدعيم صفوف الفريق البرتقالي في الدوري الموسم المقبل.

ومن جانب آخر، قال أحمد عوض مدافع فاركو أن المنافسة في بطولة الدوري الموسم القادم ستكون صعبة للغاية في ظل المستوى الجيد الذي ظهرت به العديد من الفرق.

وأضاف عوض أن المنافسة في بطولة الدوري العام تزداد صعوبة كل موسم عن الاخر موضحا ان الدوري الموسم القادم سيكون صعب للغاية.

وأوضح عوض أن الفريق يمتلك قوام قوي ومميز والجميع يستعد بشكل جيد للموسم الجديد في ظل رغبة الجميع في تقديم اداء جيد لتحقيق النتائج المرجوه في بطولة الدوري الممتاز بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.