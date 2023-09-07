شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فروح يوقع للبلاستيك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق البلاستيك بقيادة أحمد عبد الغنى في ضم مصطفى فروح لاعب طلائع الجيش مواليد 2002، الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وأعرب مصطفى فروح الذى لعب فى قطاع الناشئين بنادى طلائع الجيش لمدة 10سنوات، عن سعادته لانتقاله لنادى البلاستيك تحت القيادة الفنية لأحمد عبد الغنى وسامح حسن.

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.

وشهدت القائمة الاولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم :"أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا واسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

كما قام طلائع الجيش بتسجيل 5 لاعبين تحت السن هم :"خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.