شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض ودية السكة الحديد على 3 أشواط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني لفريق السكة الحديد على خوض المباراة الودية المقرر لها بعد قليل باستاد الكلية الحربية على 3 أشواط وتم الاتفاق على أن يكون مدة كل شوط نصف ساعة لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

وسيقود مدحت عبد الهادي المدرب العام الفريق في لقاء اليوم الودي في ظل تواجد الكولومبي أوسوريو المدير الفني للأبيض في إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية على أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل