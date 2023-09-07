شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصرى لمباراة بوركينا فاسو وإيسواتينى بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة بوركينا فاسو وإيسواتيني في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا والمقرر لها غدا الجمعة لطاقم حكام مصري.

ويدير المواجهة حكم الساحة أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما سيكون الحكم الرابع محمود ناجي.

وتم حسم بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، في المجموعة الثانية، من طرف منتخبي بوركينا فاسو (10 نقاط) والرأس الأخضر (10 نقاط). في حين تم إقصاء كل من التوجو وإسواتيني.

وانتهى البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية من التشكيل النهائي للجنة بعد التعديلات التي اجراها عن الموسم الماضي بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وايمن دجيش .

ووفقا لمصادر باتحاد الكرة ينتظر بيريرا اعتماد مجلس الجبلاية للتشكيل، حيث يضم وجوه جديدة للعمل باللجنة الرئيسية في اطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب وذلك بعد ان تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى مما أدى الى اعلان توفيق السيد وايمن دجيش استقالتهم على غرار رفضهم اختيارات حكام معسكر الواعدين.

ابرز المرشحين للانضمام للجنة الحكام الثنائى أحمد الجارحى وأحمد ساهر الحكمين الدوليين السابقين ، حيث أبدى مسئولو الجبلاية موافقته على ضمهما.

يذكر أن اختيارات معسكر الواعدين الذى أقيم في أغسطس الماضي شملت اكثر من 13 حكما تخطت أعمارهم الأربعين عاما مما تسبب في ازمة كبيرة بين بيريرا وأعضاء اللجنة خاصة الثنائى دجيش وتوفيق خاصة ان الهدف من المعسكر اعداد الحكام الشباب أصحاب المواهب فى اطار خطة الجبلاية فى تطويرالتحكيم.