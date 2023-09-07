شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف إمام يطالب مرشحى انتخابات الزمالك بالتكاتف للخروج من نفق الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك أشرف إمام المُرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الزمالك رؤية جيدة وجديدة لتحقيق طفرة كبيرة في القلعة البيضاء حال فوزه في هذه الانتخابات .

وتقدم أشرف إمام عبد السلام أمس ، الأربعاء، بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك 2023، للجنة تلقي طلبات الترشح بالقلعة البيضاء، على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

ويؤكد أشرف إمام ان الزمالك يحتاج تضافر الجهود لعبور الازمة الحالية ، وأى شخص يمتلك أفكار عليه بتقديمها لان القلعة البيضاء تحتاج أخلاص النوايا بعيدا عن التواجد في مجلس الادارة أو خارجه .

ويسعى أشرف إمام للحصول على دعم الجمعية العمومية لنادي الزمالك من خلال برنامجه الانتخابي القوي والذي يتضمن العديد من المحاور الرياضية والخدمية والإدارية ، وهو ما جعله يقرر خوض هذا السباق الانتخابي . .

ويلقى أشرف إمام دعم ومساندة قطاع كبير من أعضاء نادي الزمالك بعدما لمسوا فيه رغبة حقيقية في تطوير العديد من الأمور داخل هذا الكيان الكبير ، من خلال برنامج يحمل أفكار جادة وخطط واقعية لإحداث طفرة في الزمالك بعيداً عن الشعارات الانتخابية