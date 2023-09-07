شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن دوليى الأهلى خلال الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من جهازه المعاون عن أداء ومشاركة لاعبي الفريق في مباريات الأجندة الدولية التى تقام الفترة الحالية سواء مع منتخب مصر أو المنتخبات الأخرى .

ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى جميع لاعبيه خلال مباريات الأجندة الدولية لاسيما وأنهم سيعودون للأهلي قبل أيام قليلة من خوض بطولة السوبر الأفريقي بالسعودية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويتواجد 9 من لاعبي الأهلي في صفوف منتخباتهم وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية مع المنتخب الأول وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل مع المنتخب الأولمبي وعلي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج مع منتخبات تونس وجنوب إفريقيا ومالي بعدما خرج حمزة علاء من المنتخب الأولمبي لإصابته.

ويكثف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من جلساته مع المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأحمر والمنضم إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الجيش الملكي المغربي، من أجل سرعة الانسجام رفقة زملائه، والتعود على أجواء اللعب مع فريقه الجديد ومع زملاء جدد.

ويرغب كولر في تذليل العقبات التي تواجه رضا سليم في بداية مشواره مع الأهلي، وتهيئة الأجواء المناسبة، للتألق والظهور بشكل جيد مع الفريق الأحمر، لاسيما وأن كولر يعول كثيرا على الجناح المغربي في تقديم الإضافة المطلوبة من اللاعب المغربي، في ظل امتلاكه إمكانيات فنية وبدنية هائلة.