شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: نسعى لختام مرحلة تصفيات أمم أفريقيا بالفوز ولن نترك فرصة لإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن مباراة إثيوبيا المقرر لها غدا الجمعة في ختام مرحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "غدًا آخر مباراة في التأهل لأمم أفريقيا، نسعى أن تكون النهاية الفوز، حققنا نتائج إيجابية جيدة جدًا ونريد أن نستمر على هذا الطريق".

وواصل فيتوريا: "الفريق الوحيد اللي قدر يتفوق على مصر في التصفيات كان إثيوبيا، وعاوزين الأمور ترجع للواقع بتاعها وتظهر حقيقة الفرق، لابد اننا نبقى فريق قوي بكرة علشان نفرض أسلوبنا ومنسيبش فرصة لاثيوبيا يمسك كورة او يتفوق علينا، اللاعيبة اشتغلت معانا باسلوب جيد في المعسكر متحمسين للمباراة وينقصنا التفوق في المباراة".

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته، وحسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.