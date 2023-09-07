شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: نلعب للفوز باستمرار مع فيتوريا.. وأحلم بالوصول لأعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، عن أهمية اللعب من أجل الفوز على أثيوبيا غدا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتواجد مصطفى محمد رفقة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في استاد القاهرة للحديث عن المواجهة المنتظرة أمام أثيوبيا.

وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إثيوبيا: " هى مباراة مهمة جدا لينا احنا بنلعب على الفوز باستمرار مع فيتوريا، لقاء قوي يخلينا مستعدين للفترة الجاية، الماتش على ملعبنا ووسط جمهورنا، استعدادا لتصفيات كأس العالم وبطولة افريقيا".

وواصل لاعب المنتخب الوطني: "الواحد بيحاول يعمل احسن حاجة عنده،عندي طموح عالي وعاوز اوصل لأعلى حاجة، مبسوط بآراء الناس الايجابية، بحاول أبقى في حتة كويسة بين هدافين الدوري الفرنسي، من بداية الموسم ده هدف بالنسبالي، ومع المنتخب بحاول اعمل احسن حاجة عندي".

وردا على سؤال عن العروض الخليجية، قال مصطفى محمد: "انا هنا لابس تيشيرت منتخب مصر ومش هينفع اتكلم على أي نادي".

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته، وحسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.