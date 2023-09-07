شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أنا صاحب قرار إراحة محمد صلاح حتى أحافظ عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل معسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس، وأهدافه التي تحققت مع المنتخب والأهداف التي يسعى لتحقيقها أيضا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "انا بشكل عام مستريح جدا وسعيد باللاعيبة الموجودة، دي حاجة اتكررت في كل المعسكرات، لاعيبتنا حقيقي مميزين، اللاعيبة كان أداؤها مثالي معانا في الفريق، ومتأكد إن حضور لاعبي المنتخب الأولمبي معانا في المنتخب الأول هينعكس عليهم إيجابيًا".

وواصل فيتوريا: "بالنسبة للاختيارات المستقبلية اول معايير هي الكفاءة الفنية، اكيد من الـ7 لاعيبة اللي واخدين انذارات في ناس ستشارك وناس لا، وبأمل اللاعيبة اللي تبدأ المباراة وعندهم انذارات انه يتحكم في مجريات اللقاء ومياخدش كارت، واللاعب بخبرته بيكون عارف ازاي يتعامل في المواقف دي".

وأكمل المدرب البرتغالي: " صعب اريح الـ٧ لاعيبة كلهم، ودي حاجة تبين صعوبة اختيار القائمة في المعسكر ده بسبب الكروت وفي لاعيبة مبدأتش المنافسات الرسمية، دوري أن أجد الحلول".

وبخصوص إراحة صلاح أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني: "صلاح هيحضر بعد مباراة إثيوبيا، ده قراري أنا، علشان ميبقاش في مخاطرة باللاعب، هيبقى هو الوحيد اللي لعب 7 مباريات في 23 يوم، لعب الماتشات تقريبًا 90 دقيقة، فاحنا مش عاوزين يكون في تحميل بدني زيادة عن اللاعب، وطبعًا اكيد علشان هناك حلول متوفرة معايا لذا فضلت عدم المخاطرة باللاعب في المباراة الأولى".

واستطرد تصريحاته: "عندنا في توقف اكتوبر، في تفاهم كبير على ماتشاتنا الودية، لسه مأكدناش تواريخ الماتشين، هنحاول نخطط للفترة الجاية إنها تكون في مصلحة المنتخب أولا، وكذلك مع مراعاة ظروف الاندية ومصالحهم، لكن بذكركم بحاجة، أكيد توقفات الفيفا دي دولية مش لمصر بس، وده يعتبر حق للاعب انه يمثل منتخب بلده، ولازم في فترة التوقف الدولي لازم يكون اللاعب موجود بذهن صافي جدًا، وتركيزه في منافسة المنتخب الوطني فقط، من البداية".

وأستكمل: "حاولت اكون أنا الشخص اللي بيقدم النصيحة، من أول شهر وصلت فيه عملت 11 أو 12 زيارة للأندية المصرية، لأني عارف كويس اوي ايه شغل المدرب في النادي وشغل المدرب الموجود في المنتخب، وقت ما يكون في فرصة بالنسبالي اقدر احقق بيها مصلحة المنتخب واللاعب مش هتأخر خالص".

وعن مشاركة لاعبين شباب في اثيوبيا قال: "احنا بنحترم كل الفرق وبنحهز نفسنا بأفضل شكل، اثيوبيا حتى لو فيها عناصر جديدة اكيد عندهم كفاءة فنية، كرة القدم فيها أفكار جيدة واللاعب المميز بيقدر يربط الخطوط".

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته، وحسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.