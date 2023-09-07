شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يختبر مدافع النجم الساحلى التونسى قبل التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع بهاء الدين السلامي لاعب الأخضر الليبي والنجم الساحلي سابقا، للاختبار مع فريق الداخلية ، قبل التعاقد معه بشكل رسمي، وفقاً للرأي الجهاز الفني للفريق بقيادة دكتور ميمي عبد الرازق .

ويلعب بهاء الدين السلامي صاحب الـ 26 عام في مركز الدفاع ، وشارك مع أندية التونسية مثل اتحاد بن قردان والملعب التونسي والنجم الساحلي واخرهم فريق الأخضر الليبي .

وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.