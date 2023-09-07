شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفتح ملف إصابات متولى المُتكررة باب التعاقد مع مدافع جديد بالأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجددت إصابة محمود متولي مدافع الأهلي خلال معسكر فريقه الذي أقيم بالنمسا ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية، رغم عودته من إصابة في نفس العضلة مع نهاية الموسم الماضي.

كثرة الإصابات التي يتعرض لها محمود متولي أعادت فتح الباب نحو التفكير فى إمكانية بحث يفكر الأهلي عن التعاقد مع مدافع جديد، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع إقدامه على خوض عدد كبير من البطولات في الموسم المقبل.

الأهلي يتواجد به 5 مدافعين وهم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومعتز محمد، ومع كثرة المنافسات قد يفكر الأهلي في ضم مدافع جديد، لاسيما أن متولي ليس اللاعب الوحيد ضحية الإصابات ، بل يوجد رامي ربيعة الذي يتعرض لإصابات كثيرة هو الآخر.

ويشارك الأهلي في عدد كبير من البطولات مثل الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا والدوري الإفريقي لكرة القدم وكأس مصر في نسختيه القديمة والجديدة وكأس العالم للأندية والسوبر المصري والسوبر الإفريقي وكأس الرابطة.

وبالنسبة للحلول المطروحة داخل الأهلي للتعامل مع أزمة خط الدفاع فيوجد أكثر من لاعب مرشح للعب في هذا المركز مثل خالد عبد الفتاح ومحمد هاني من لاعبي الفريق الأول أو تصعيد اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين مثل عبد الرحمن رشدان ومحمد عابدين.

ويغيب محمود متولي لفترات طويلة عن الأهلي بسبب إصاباته الكثيرة، وهو ما يجعل الفريق لا يستفيد من جهود اللاعب كثيرا.

وسافر محمود متولي إلى قطر في الموسم الماضي لتلقي العلاج ومحاولة إيجاد حلول لأزمة إصاباته العضلية ولكن بدون جدوى حيث لا تزال إصاباته الكثيرة متواصلة.