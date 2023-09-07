شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: طالبت سامسون بنسيان الماضى وعودة "شيفو" إضافة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك على تجربة السكة الحديد الودية التي أقيمت اليوم باستاد الكلية الحربية وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية دون رد، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدرب العام:" ودية السكة الحديد كانت مفيدة بالنسبة للزمالك خاصة وأنها ساعدت على منح الفرصة لكل اللاعبين للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم للفترة المقبلة".

وتابع :" اقترحت خوض المباراة على ثلاثة أشواط كان للدفع بكل اللاعبين لتجهيزهم للموسم الجديد بالشكل الأمثل".

وأضاف :" تألق سامسون بتسجيل هدفين أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني للاستفادة من اللاعب في الفترة المقبلة ، وتحدثت مع اللاعب وطالبته بنسيان الفترة الماضية وأن يثق أكثر في قدراته، والجهاز الفني سيساعدك ولكن الأهم أن تساعد نفسك وكنت على يقين بأنه سيظهر بشكل أفضل خاصة أنه بدأ في انقاص وزنه".

وقال عبد الهادي :" كل اللاعبين كانوا يعانون من ضغوطات منذ الموسم الماضي، وكان لدينا ثقة أن الزمالك سيعود ليظهر بالشكل المميز ".

وتابع :" مشاركة محمد عبد الشافي بعد فترة من الغياب أثلج صدر الجهاز الفني كونه أحد عناصر الخبرة في صفوف الفريق، وأنا سعيد له بشكل كبير لأن لا خلاف على إمكانيات اللاعب وسيكون إضافة مثلما كان من قبل ".

وقال مدحت عبد الهادي :" خضنا فترة إعداد مميزة وطبقنا ما نريده أمام السكة الحديد الذي يسير بشكل منظم، وأهم أمر بالنسبة لي هو الاطمئنان على حالة اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية ".

واختتم تصريحاته قائلا:" سنسلم المهمة لأوسوريو بتقرير شامل، وأرسل له كل التقارير الفنية الخاصة بالفريق لحين عودته غدا، وكل المجموعة التي تتواجد في صفوف الزمالك سيكون عليهم مسؤولية كبيرة في الموسم الجديد".