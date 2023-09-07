تعرف على الأندية الأكثر إنفاقا على الصفقات في العقد الأخير

المنامة - ياسر ابراهيم - استعرض تقرير بريطاني حجم صافي إنفاق الأندية الأوروبية على الصفقات خلال العقد الأخير، التي تصدرها مانشستر يونايتد؛ حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (20 مرة).



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد في أوروبا والعالم الذي تجاوز صافي إنفاقه حاجز مليار جنيه إسترليني (مليار و170 مليون يورو) في السنوات العشر الأخيرة، وتحديدا منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عن تدريب "الشياطين الحمر" وتولي الهولندي لويس فان غال المهمة من بعده عام 2014.



وأوضحت أن صافي إنفاق مانشستر يونايتد في العقد الأخير بلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني بينها 524 مليونا منذ جائحة فيروس كورونا عام 2020، مع الإشارة إلى احتساب قيمة الإيرادات من بيع اللاعبين.



وفي سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، أنفق مانشستر يونايتد مبلغ 164 مليون جنيه إسترليني (191 مليون يورو) من أجل التعاقد مع راسموس هويلوند من أتالانتا وماسون ماونت من تشلسي وأندريه أونانا من إنتر ميلان وهو ما أسهم في زيادة المبلغ الإجمالي للإنفاق.



وفي المجمل، فإن صافي المبلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني أُنفق من أجل التعاقد مع 5 مدربين و54 لاعبا حققوا لمانشستر يونايتد الدوري الأوروبي مرة واحدة ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين، وهي حصيلة مخيّبة للغاية مقارنة بحجم صافي الإنفاق.



ويحتل تشلسي المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد بفعل الصفقات المدوية التي أبرمها النادي منذ استحواذ رجل الأعمال الأميركي تود بويلي عليه، حيث بلغ صافي الإنفاق 558 مليون جنيه إسترليني في "الميركاتو" الأخير و880 مليون جنيه إسترليني في الفترتين السابقتين.



وتملك الفرق الإنجليزية نصيب الأسد في قائمة أول 10 أندية، التي تضم 7 منها: أرسنال ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام ووست هام يونايتد إلى جانب مانشستر يونايتد وتشلسي، أما الأندية الثلاثة الأخرى فهي باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان.



وتتناقض أرقام هذه الأندية -وتحديدا الإنجليزية منها- كونها الأكثر إنفاقا مع ما يحققه بنفيكا أو أياكس أمستردام من صافي أرباح في الفترة نفسها، حيث ربح الأول 655 مليون جنيه إسترليني أما الثاني فانتعشت خزينته بفائض 372 مليون جنيه إسترليني في السنوات العشر الأخيرة.



وهذه قائمة بأكثر 15 ناديا من حيث صافي الإنفاق في العقد الأخير:



1- مانشستر يونايتد: 1.2 مليار جنيه إسترليني.



2- تشلسي: 885.8 مليونا.



3- باريس سان جيرمان: 866.1 مليونا.



4- أرسنال: 747.8 مليونا.



5- مانشستر سيتي: 734 مليونا.



6- نيوكاسل يونايتد: 575.4 مليونا.



7- برشلونة: 568.5 مليونا.



8- توتنهام هوتسبير: 522.2 مليونا.



9- ميلان: 467.4 مليونا.



10- وستهام يونايتد: 451.1 مليونا.



11- أستون فيلا: 414.2 مليونا.



12- ليفربول: 396.2 مليونا.



13- الهلال السعودي: 391.9 مليونا.



14- يوفنتوس: 385 مليونا.



15- إيفرتون: 335.3 مليونا.



المصدر: صن البريطانية