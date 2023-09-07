حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رابطة الأندية تعلن 11 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة الدوري الجديد بالعاصمة الإدارية

المنتخب الأولمبى يتعادل مع روسيا للمحليين 1-1 وديًا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب الأولمبى أمام روسيا للمحليين، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، علمًا بأن لمنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

تقدم منتخب مصر الأولمبى في الدقيقة السابعة عن طريق بلال مظهر، وكانت بداية الهدف بتصويبة من محمود صابر من يسار منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر لتصل إلى بلال مظهر ليسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل المنتخب الروسي، في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، بعد تصويبة من مهاجم روسيا من داخل منطقة الجزاء لترتد إلى ستيبان أوجانيسيان الذي سدد الكرة داخل الشباك.

رابطة الأندية تعلن 11 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة الدوري الجديد بالعاصمة الإدارية

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