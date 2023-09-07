شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الاهلى واتحاد العاصمة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المُقرر إقامتها في السعودية.

وأكد الكاف أن تذاكر مباراة السوبر الأفريقي سيتم طرحها في الواحدة ظهر بعد غدا، السبت، بتوقيت القاهرة

وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه تقرر بيع تذاكر نهائي كأس السوبر في مدينة الطائف بالسعودية عند الواحدة ظهر السبت القادم بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في التاسعة من مساء يوم 15 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة، على إستاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف السعودية.