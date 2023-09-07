شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: أثق فى حراس الزمالك الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مشاركة الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى الفريق في مواجهة السكة الحديد الودية اليوم .

وقال عبد المنصف إن الثنائي نفاد ومعاذ لديهما قدرات فنية مميزة ما دفعه لتصعيدهما لصفوف الفريق الأول والاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة.

وأضاف :"الثنائي قدم مستوى فني مميز خلال مباراة اليوم ونجح الحارسان في الحفاظ على شباكهما نظيفة"..

واختتم تصريحاته قائلا:" لدي ثقة كبيرة في قدرات الثنائي ما دفع الجهاز الفني لقيدهما بالقائمة الأفريقية بجانب الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد".

وفاز الزمالك على السكة الحديد بثلاثية دون رد قي المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية.