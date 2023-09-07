اخبار النادي الأهلى اليوم الخميس 7 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 7 / 9 / 2023 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
هل يفتح ملف إصابات متولى المُتكررة باب التعاقد مع مدافع جديد بالأهلى؟
تجددت إصابة محمود متولي مدافع الأهلي خلال معسكر فريقه الذي أقيم بالنمسا ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية، رغم عودته من إصابة في نفس العضلة مع نهاية الموسم الماضي.
كثرة الإصابات التي يتعرض لها محمود متولي أعادت فتح الباب نحو التفكير فى إمكانية بحث يفكر الأهلي عن التعاقد مع مدافع جديد، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع إقدامه على خوض عدد كبير من البطولات في الموسم المقبل.
طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من جهازه المعاون عن أداء ومشاركة لاعبي الفريق في مباريات الأجندة الدولية التى تقام الفترة الحالية سواء مع منتخب مصر أو المنتخبات الأخرى .
ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى جميع لاعبيه خلال مباريات الأجندة الدولية لاسيما وأنهم سيعودون للأهلي قبل أيام قليلة من خوض بطولة السوبر الأفريقي بالسعودية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
يشهد الموسم الجديد تغييرات في أرقام قمصان لاعبي الأهلي، بعد التغيرات التي شهدها نهاية الموسم الماضي من رحيل بعض اللاعبين وقدوم لاعبين جدد وعودة بعض اللاعبين المعارين.
ومن أبرز التغيير على أرقام قمصان اللاعبين هي ارتداء إمام عاشور القميص رقم 22 وهو الرقم الذى كان يرتديه صالح جمعة قبل رحيله عن الفريق الأحمر ومن بعده محمد محمود الذى لم يكن يشارك فى المباريات وظهر فى عدد قليل من المباريات يعد على أصابع اليد بسبب إصاباته المتكررة طوال فترة وجوده فى قلعة الجزيرة.
يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حسم ملف المهاجم الأجنبي قبل غلق باب القيد وأيضا قبل مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف السعودية، حتى يكون متاحا أمام الجهاز الفني في تلك المباراة المهمة.
ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع أكثر من مهاجم أجنبي في الوقت الحالي من أجل اختيار الأفضل وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.
أكد معتز محمد مدافع الأهلي الشاب أنه حلم بالنسبة له أن يتواجد وسط أشخاص كان يحلم بالتصوير معهم وفخر لأهله ومنطقته، وسيحاول قدر الإمكان الاجتهاد للحفاظ على النعمة التي يعيش فيها حاليا.
قال معتز خلال تصريحات تلفزيونية: "والدي ووالدتي تعبوا معي كثيرا وصدقوني وأمنوا بموهبتي وهو ما يحفزني على أن أموت نفسي لأؤكد لهم أن تعبي لم يذهب هباءا ولأحسن مستواهم".
تابع: "كولر جلس معي كثيرا لإعطائي المحاضرات لإطلاعي على أسلوبه الخططي، لأني لم أكن أعرف التكتيك الخاص به وأحاول تنفيذه خلال التدريبات".
يدرس مارسيل كولر منح إمام عاشور لاعب الفريق الجديد فرصة المشاركة فى بطولة السوبر الأفريقى المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعدما شارك في جزء من ودية الفريق أول أمس ، الثلاثاء، أمام ألوميني السلوفيني التى خاضها الأهلي بمعسكر النمسا وفاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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