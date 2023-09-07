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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 7-9-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

تحدث محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مشاركة الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى الفريق في مواجهة السكة الحديد الودية اليوم .

أثنى مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك على تجربة السكة الحديد الودية التي أقيمت اليوم باستاد الكلية الحربية وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية دون رد، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

5 متقدمين فى انتخابات الزمالك باليوم الرابع للترشح.. والحصيلة تصل لـ13 مرشحا

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

كلف الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك جهازه المعاون بتجهيز تقرير مفصل عن ودية الفريق الأبيض والسكة الحديد المقرر إقامتها اليوم الخميس.

يعود الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من أسبانيا غداً الجمعة بعد سفره الإثنين الماضى لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الشباب فشل في حل أزمة انضمام الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي بسبب إصرار مدافع برازيلي على البقاء ضمن صفوف الليوث بالرغم من عرض حصوله على المقابل المالي بالكامل للحصول على المخالصة المالية.