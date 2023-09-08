شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يكشف السبب فى مغادرة لاعبى الأهلى لمعسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر لاعبو الأهلى الدوليون، أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ورأفت خليل، معسكر المنتخب الأولمبى عقب مباراة روسيا للمحليين، في المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، علمًا بأن لمنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

وعن مغادرة لاعبي الأهلي بعد المباراة، علق ميكالي فى تصريحات له: "الأندية تساعد المنتخب الأول والأولمبي، لذلك يجب علينا تسهيل مهمة الفرق التي تخوض بطولات رسمية سواء الأهلي أو الزمالك أو أي فريق".

وواصل: "باب المنتخب مفتوح للجميع، والجهاز الفني حريص على متابعة جميع المباريات للاطلاع على أداء المحترفين سواء المصريين أو حاملي الجنسيتين".

وأكمل: "منذ اليوم الأول أكدت أن هدفي حصد ميدالية أولمبية، وما زلت أبحث عن العناصر المميزة في الهجوم، بجانب إبراهيم عادل وأسامة فيصل للوصول إلى أفضل توليفة هجومية".

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: حراسة المرمى: محمد أحمد السيد، والدفاع: أحمد عيد - محمد مغربي - محمد طارق - حاتم محمد، وفي الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - محمد شحاتة، وفي الهجوم: أحمد عاطف "قطة" - بلال مظهر - رأفت خليل".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.

وضمن قائمة المنتخب الأولمبى لهذا المعسكر فى حراسة المرمى: حمزة علاء لكنه خرج للإصابة، وعلى محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.