اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 9 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الخميس 7 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، طرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الاهلى واتحاد العاصمة السبت المقبل . 

طرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الاهلى واتحاد العاصمة السبت المقبل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المُقرر إقامتها في .

طرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الاهلى واتحاد العاصمة السبت المقبل

 

رابطة الأندية تعلن 11 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة الدوري الجديد بالعاصمة الإدارية

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، موعد إجراء قرعة بطولة الدوري الممتاز 2023-2024، وقالت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الخميس:" تعلن رابطة الأندية المحترفة  إجراء قرعة الموسم الجديد من دوري النيل يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر في تمام السادسة مساء بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

رابطة الأندية تعلن 11 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة الدوري الجديد بالعاصمة الإدارية

المنتخب الأولمبى يتعادل مع روسيا للمحليين 1-1 وديًا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب الأولمبى أمام روسيا للمحليين، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، علمًا بأن لمنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

المنتخب الأولمبى يتعادل مع روسيا للمحليين 1-1 وديًا

فيتوريا: أنا صاحب قرار إراحة محمد صلاح حتى أحافظ عليه

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل معسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس، وأهدافه التي تحققت مع المنتخب والأهداف التي يسعى لتحقيقها أيضا.

فيتوريا: أنا صاحب قرار إراحة محمد صلاح حتى أحافظ عليه

 

مصطفى محمد: نلعب للفوز باستمرار مع فيتوريا.. وأحلم بالوصول لأعلى مستوى

كشف مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، عن أهمية اللعب من أجل الفوز على أثيوبيا غدا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

مصطفى محمد: نلعب للفوز باستمرار مع فيتوريا.. وأحلم بالوصول لأعلى مستوى

 

الزمالك يفوز على السكة الحديد بثلاثية نظيفة فى أولى ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية. 

 

الزمالك يفوز على السكة الحديد بثلاثية نظيفة فى أولى ودياته

5 متقدمين فى انتخابات الزمالك باليوم الرابع للترشح.. والحصيلة تصل لـ13 مرشحا

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

5 متقدمين فى انتخابات الزمالك باليوم الرابع للترشح.. والحصيلة تصل لـ13 مرشحا

 

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم الأجنبى قبل غلق القيد

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حسم ملف المهاجم الأجنبي قبل غلق باب القيد وأيضا قبل مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف السعودية، حتى يكون متاحا أمام الجهاز الفني في تلك المباراة المهمة.

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم الأجنبى قبل غلق القيد

هل يفتح ملف إصابات متولى المُتكررة باب التعاقد مع مدافع جديد بالأهلى؟

تجددت إصابة محمود متولي مدافع الأهلي خلال معسكر فريقه الذي أقيم بالنمسا ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية، رغم عودته من إصابة في نفس العضلة مع نهاية الموسم الماضي.

هل يفتح ملف إصابات متولى المُتكررة باب التعاقد مع مدافع جديد بالأهلى؟

مدرب إثيوبيا: جئت لمواجهة منتخب مصر وليس محمد صلاح

تحدث وبيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا عن مواجهة مصر والمقرر إقامتها، غدًا الجمعة، في ختام التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2024.

 

مدرب إثيوبيا: جئت لمواجهة منتخب مصر وليس محمد صلاح

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا