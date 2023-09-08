شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، طرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الاهلى واتحاد العاصمة السبت المقبل .

طرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الاهلى واتحاد العاصمة السبت المقبل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المُقرر إقامتها في السعودية.

رابطة الأندية تعلن 11 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة الدوري الجديد بالعاصمة الإدارية

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، موعد إجراء قرعة بطولة الدوري الممتاز 2023-2024، وقالت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الخميس:" تعلن رابطة الأندية المحترفة إجراء قرعة الموسم الجديد من دوري النيل يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر في تمام السادسة مساء بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

المنتخب الأولمبى يتعادل مع روسيا للمحليين 1-1 وديًا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب الأولمبى أمام روسيا للمحليين، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، علمًا بأن لمنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

فيتوريا: أنا صاحب قرار إراحة محمد صلاح حتى أحافظ عليه

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل معسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس، وأهدافه التي تحققت مع المنتخب والأهداف التي يسعى لتحقيقها أيضا. مصطفى محمد: نلعب للفوز باستمرار مع فيتوريا.. وأحلم بالوصول لأعلى مستوى كشف مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، عن أهمية اللعب من أجل الفوز على أثيوبيا غدا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

الزمالك يفوز على السكة الحديد بثلاثية نظيفة فى أولى ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

5 متقدمين فى انتخابات الزمالك باليوم الرابع للترشح.. والحصيلة تصل لـ13 مرشحا

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم الأجنبى قبل غلق القيد يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حسم ملف المهاجم الأجنبي قبل غلق باب القيد وأيضا قبل مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف السعودية، حتى يكون متاحا أمام الجهاز الفني في تلك المباراة المهمة.