طنطا يختتم استعداداته لدورى المحترفين بمواجهة إنبى الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، مبارياته الودية التي يخوضها استعدادا لدورى المحترفين 2023/ 2024 بمواجهة فريق إنبى الثلاثاء المقبل.

ويسعى عمرو أنور المدير الفني لأبناء السيد البدوى، إلى تجربة الفريق في البروفة الأخيرة لمواجهة راية في افتتاح دورى المحترفين بعدما لعب عدة مباريات مع أندية المحترفين والقسم الثانى.

وحقق طنطا فوزا كبيرا في أولى مبارياته الودية على فريق منوف بأربعة أهداف نظيفة، سجلها كل من أحمد على وأقطاى عبد الله وميدو جمال، ثم الفوز على دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على فريق بترول أسيوط بهدف نظيف.

ونجح مسئولو طنطا في التعاقد مع 13 صفقة حتى الآن لدعم الفريق في الموسم الجديد، وهى: أحمد شوقى حارس المرمى، قادما من فريق المصرية للاتصالات، هشام سرحان مهاجم فريق تلا، أحمد سمير لاعب دكرنس، محمد حموشة لاعب هلال مطروح، على الفرارجي هاف يمين السويس والسكة الحديد السابق، موسي كانوتيه لاعب شباب طامية، وعلى العرابي لاعب المقاولون العرب، ومحمد عبد الرسول قادما من الألومنيوم، ومحمد رزق قادما من الإنتاج الحربى، محمد رمضان لاعب لافيينا، أحمد السيد لاعب كهرباء الإسماعيلية، سمير العراقي لاعب بتروجت، الحسيني سمير لاعب أسوان، فارس طارق لاعب فيوتشر.