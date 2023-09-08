فرنسا تتخّطى عقبة آيرلندا بنجاح هولندا تنتصر بالثلاثة على اليونان

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل المنتخب الفرنسي نتائجه الإيجابية في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.



تغلّب المنتخب الفرنسي على نظيره الآيرلندي بهدفين دون ردّ في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية ضمن تصفيات "يورو 2024" الخميس على ملعب "حديقة الأمراء".



وبصم كل من أوريليان تشواميني (19) وماركوس تورام (48) على هدفي منتخب فرنسا.



وهو الفوز الخامس لمنتخب الديوك في تصفيات البطولة القارية ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الثانية محقّقًا العلامة الكاملة.



في المقابل تجمّد رصيد منتخب آيرلندا عند 3 نقاط في المركز الرابع.



هولندا تنتصر بالثلاثة



حققت هولندا فوزاً كبيراً على اليونان لتعزز حظوظها في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2024.



وانتصرت هولندا 3-0 اليوم الخميس على ضيفتها اليونان ضمن المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية لتصفيات أمم أوروبا.



وتناوب على ثلاثية هولندا كل من روون وخاكبو وفيغهورست (17 و31 و39).



ورفعت هولندا رصيدها إلى ست نقاط من ثلاث مباريات في الوصافة.



(بي ان سبورت)