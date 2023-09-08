شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرحمن يتوج ببرونزية البطولة الأفريقية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني للجودو بالميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 66 كجم ببطولة أفريقيا المقامة حاليا في مدينة كازابلانكا بالمغرب بعد التغلب على لاعب الكاميرون.

وتعد برونزية عبد الرحمن الرابعة للمنتخب المصرى بعد ذهبية محمد عبد الموجود وذهبية يسري سامي وفضية

عادل حمادة .

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 14 لاعب ولاعبة وهم:

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم

أحمد فياض – وزن +100 كجم

نورا سالم – وزن 48 كجم

حنين الطيب – وزن 57 كجم

فاطمة غانم – وزن 63 كجم

آية جاب الله – وزن 78 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم

وتشهد البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب مشاركة 36 منتخبا بإجمالي 192 لاعب ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.

وتحظى بطولة أفريقيا بأهمية كبيرة لدى جميع المنتخبات المشاركة نظرا لكونها واحدة من البطولات القوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهو ما يبرر اشتعال المنافسة بين جميع اللاعبين على حصد المراكز الأولى.