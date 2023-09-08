شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: المنتخب الأول أخطرنا بعودة رباعى الفريق بعد مباراة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناك اتصالات عديدة جرت خلال الفترة الماضية مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك مع محمد غرابة مدير المنتخب.

وأوضح خالد بيبو في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن حازم إمام وغرابة أكدا أن لاعبي الأهلي الأربعة ، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية سوف يغادرون معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا مباشرة، وذلك وفقًا لاتفاقهما مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب ولا توجد مشكلة في ذلك، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريق الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب منتخب مصر الأول مع نظيره الأثيوبي غداً ، الجمعة، بالقاهرة في ختام تصفيات أمم أفريقيا المقبلة والتى سبق وتأهل لها منتخبنا الوطني.

وأضاف أن الأهلي يتمسك بالمعايير العادلة التي يتم تطبيقها على الجميع.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المُقرر إقامتها في السعودية وأكد الكاف أن تذاكر مباراة السوبر الأفريقي سيتم طرحها في الواحدة ظهر بعد غدا، السبت، بتوقيت القاهرة

وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه تقرر بيع تذاكر نهائي كأس السوبر في مدينة الطائف بالسعودية عند الواحدة ظهر السبت القادم بتوقيت القاهرة.