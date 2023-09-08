اخبار الرياضه

لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى محترفى اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار ثالث جولات دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات . 

 

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة و الزهور مع الشمس والزمالك مع أصحاب الجياد والطيران مع الأوليمبى وطلائع الجيش مع الترسانة وهليوبوليس مع الجزيرة وسبورتنج مع البنك الأهلى . 

 

فيما تقام الجولة الرابعة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى والشمس مع العبور و أصحاب الجياد مع المعادى و الأوليمبى مع الزهور و الترسانة مع الزمالك و الجزيرة مع الطيران و البنك الأهلى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع هليوبوليس . 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط والسيدات وناشئات 2006.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements