شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود للتدريبات استعدادا لوديتى سترة البحرينى والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، إلى التدريبات مساء اليوم الجمعة، استعدادا للمباريات الودية التي يخوضها الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وفضل إيهاب جلال منح اللاعبين راحة أمس الخميس، بعد التدريبات البدنية التى أجراها طوال الأسبوع الحالى، ومنحهم قسط من الراحة قبل استئناف المباريات الودية المتبقية.

ويخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين أمام سترة البحرينى فى 11 سبتمبر الجارى ثم الداخلية فى 12 سبتمبر ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفنى من المباريات الودية إلى زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.