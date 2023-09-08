شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب إثيوبيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية، على ملعب الدفاع الجوي، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة مصر وإثيوبيا عند تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ومن خلال البث الأرضي لقناة تايم سبورتس.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفراعنة لمواجهة إثيوبيا، والذي سيكون مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، حمدي فتحي طارق حامد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويغيب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن اللقاء بعدما تم إعفاءه عن هذه المواجهة من قبل الجهاز الفني للفراعنة.