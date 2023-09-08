شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه كينيا فى دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقي المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة مع نظيره كينيا، اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، بإستاد القاهرة .

ويسعى منتخب الطائرة إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم لتصحيح الأوضاع بعد تلقى هزيمة مفاجئة أمام الجزائر مساء الأربعاء .

تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.