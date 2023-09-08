شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من كاف عن مكافآة بطولة دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو النادي الأهلي خطاباً لنظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل الإستسفار عن مكافآت بطولة دوري السوبر الأفريقي التى يستهلها المارد الأحمر في أكتوبر المقبل بمواجهة سيمبا التنزاني ، ويرغب الأهلي في الوقوف على المكافآت الحقيقة والرسمية لبطولة السوبر الأفريقي التى تُقام نسختها الأولى خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 أندية أفريقية.

ويأتي إستفسار الأهلي بعدما شهدت الفترة الماضية تضارب الأنباء حول مكافآت هذه البطولة ، ففي البداية تردد أن مكافآتها 11 مليون دولار ثم تردد أنها 8 مليون دولار ثم 6 وأخيراً تم الترويج بأن المكافآت لا تتعدى مليوني و500 ألف دولار.

وأسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي لكرة القدم، التى أُجريت مساء السبت الماضي بالقاهرة عن وقوع الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة وستقام مباراة الذهاب بتنزانيا يوم 20 أكتوبر المقبل.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة ، كلاً من : الوداد المغربي، الترجي الرياضي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي (تصنيف أول )، إضافة إلى أنييمبا النيجيري، سيمبا التنزاني، مازيمبي الكونجولي وبترو أتلتيكو الأنجولي ( تصنيف ثان) ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي وسيمبا التنزاني إلى نصف نهائي البطولة لينتظر الفائز من مباراتي صنداوانز وبيترو اتليتكو ، وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي يوم 29 أكتوبر ومباراة العودة يوم 1 نوفمبر المقبل.وتلعب مباراة ذهاب نهائي الدوري الإفريقي يوم 5 نوفمبر المقبل، بينما تقام مباراة العودة يوم 11 نوفمبر.