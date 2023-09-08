شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم إثيوبيا فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف منتخب مصر الأول، تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، فى السابعة مساء اليوم الجمعة نظيره الإثيوبى فى المباراة المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي، فى إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويخوض منتخب مصر مباراته بعد اقتناص بطاقة الصعود للبطولة القارية، إذ نجح فى جمع 12 نقطة من 5 مواجهات بعدما فاز في 4 وخسر واحدة، وتربع على عرش المجموعة الرابعة.

وفى الوقت ذاته يدخل منتخب إثيوبيا مباراته وهو فاقدًا آماله فى الصعود بعدما احتل المركز الثالث فى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وحيد وتعادل.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 119.25 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا مليون يورو.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.