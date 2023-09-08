شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب إثيوبيا فى تصفيات أفريقيا قبل مواجهة الفراعنة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، نظيره الإثيوبي فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويدخل الفراعنة هذه المواجهة دون ضغوطات بعد حسم التأهل رسمياً للنهائيات بعد تصدر المجموعة، لكنها تعتبر بروفة هامة لتجهيز اللاعبين للاحتكاك القوي وبداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العاك، خاصة أن المعسكر يتخلله ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب تونس.

وافتتح منتخب اثيوبيا مشواره فى التصفيات بالخسارة من مالاوى بهدفين مقابل هدف ثم حقق الفوز على منتخب مصر بهدفين دون رد ثم خسر من غينيا بهدفين دون رد ثم خسر مجدداً من المنتخب الغينى بثلاثية مقابل هدفين واخيراً تعادل سلبياً مع مالاوى.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ادارة المباراة إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.