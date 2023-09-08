شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسي الحديث يعلن قائمته المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، برئاسة المهندس شريف العريان، قائمته المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية، المقرر إقامتها فى مدينة هيراكليون باليونان، خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري.

ويرأس بعثة الخماسي الحديث الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد، والمدربون وإيهاب سيد المدير الفني لمنتخب الشباب، وأحمد إبراهيم سلامة مساعد المدير الفني، والحكمة رباب حسامه.

وتضم البعثة اللاعبين يوسف محمد بيومي ومروان أحمد السيد ومصطفى عمرو يسري واللاعبات جنة وليد محمد وسارة عمرو وحبيبة هيثم.

وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية في رياضات كرة القدم والخماسي الحديث والمصارعة والغوص والإنقاذ والتجديف والكرة الطائرة والكانوي والكياك والكاراتيه وكرة السلة 3×3.

ويرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية واللواء أيمن شويته عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نائب لرئيس البعثة.