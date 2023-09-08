شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة أرتا سولار فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى فى القلعة البيضاء لتحديد موقفه من السفر إلى تنزانيا 13 سبتمبر الجارى، لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب الجهاز الطبى للزمالك فى الاطمئنان على جاهزية شيكابالا بعد تعرضه لإجهاد فى العضلة الخلفية منعه من المشاركة فى ودية السكة الحديد الخميس والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

فى سياق متصل، جدد مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالى المقرر دفعه للنادى البرتغالى كبير للغاية، ويأمل مسئولو القلعة البيضاء فى إيجاد مرونة من التفاوض فى هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة فى حل أزمة القيد.

فى ذات الصدد، كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رفض مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والتي على إثرها أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بوقف قيد النادى الأبيض، مؤكداً أن هذه الأمور لا صحة لها.