شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، على أن يستأنف تدريباته غداً، السبت، استعداداً لمواجهة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري فى مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.