شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يواجه إيطاليا والبرتغال فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة منافسات كرة القدم الشاطئية خلال دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة، المقرر إقامتها فى مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري، عن تواجد منتخبنا الأول فى المجموعة الثانية مع منتخبي إيطاليا والبرتغال.

ويخوض منتخبنا المباراة الأولى غدا، السبت، أمام إيطاليا في التاسعة صباحا، ويخوض المباراة الثانية أمام البرتغال الأحد فى الخامسة مساءً.

ووصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية مدينة هيراكليون باليونان فجر الجمعة، وأدى المنتخب مرانه اليوم فى مدينة هيراكليون استعدادا لانطلاق البطولة.