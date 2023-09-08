شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى عمومية اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط باليونان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بمدينة هيراكليون باليونان اجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط، قبل انطلاق فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية التي تقام خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري.

وحضر الاجتماع ممثلا عن مصر المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية، والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور مهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتشهد اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط مناقشة الدول المرشحة لاستضافة دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الرابعة المقرر إقامتها 2027 ودورة ألعاب البحر المتوسط الحادية والعشرين المقرر إقامتها عام 2030.