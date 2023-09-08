شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصلي الجمعة فى فندق الإقامة.. و"الانتماء" موضوع الخطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو منتخب مصر الأول صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، قبل تناول وجبة الغداء استعدادا لمباراة إثيوبيا المحدد لها السابعة مساء اليوم، وكان موضوع الخطبة حول "الانتماء وكيف يكون الإنسان قدوة للآخرين".

ويواجه منتخب مصر، فى السابعة مساء اليوم الجمعة، نظيره الإثيوبي، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويدخل الفراعنة هذه المواجهة دون ضغوطات بعد حسم التأهل رسمياً للنهائيات بعد تصدر المجموعة، لكنها تعتبر بروفة هامة لتجهيز اللاعبين للاحتكاك القوي وبداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، خاصة أن المعسكر يتخلله ودية أخرى الثلاثاء المقبل أمام منتخب تونس.

وانطلق معسكر منتخب مصر الاثنين الماضي استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالى فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.