شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وإثيوبيا فى ختام تصفيات أمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول مباراة قوية الليلة فى تصفيات أمم أفريقيا، ورغم تأهل أحفاد الفراعنة للنهائيات الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار أوائل العام المقبل، إلا أن الجماهير المصرية تنتظر هذه المباراة، لذا نستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة:
ج: تقام المباراة فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.س: ما هو موقف منتخب مصر من النهائيات الأفريقية؟
ج: منتخبنا تأهل للنهائيات من الجولة الماضية ليخوض مباراة الليلة كـ"تحصيل حاصل"، ويخوض منتخب مصر مباراته بعد اقتناص بطاقة الصعود للبطولة القارية، إذ نجح فى جمع 12 نقطة من 5 مواجهات بعدما فاز فى 4 وخسر واحدة، وتربع على عرش المجموعة الرابعة، فى الوقت ذاته يدخل منتخب إثيوبيا مباراته فاقدًا آماله فى الصعود بعدما احتل المركز الثالث فى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وحيد وتعادل.س: ما هي أهم غيابات منتخب مصر الليلة؟ج: يغيب عن مباراة الليلة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الأول ونادي ليفربول الإنجليزي الذي فضّل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، إراحته من المباراة بسبب الإجهاد الذي يعانى منه نتيجة مشاركاته فى عدة مباريات هذا الموسم مع ناديه الإنجليزي.
ج: تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 119.25 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا مليون يورو.س: من هو حكم المباراة؟
ج: أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ادارة المباراة إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.
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