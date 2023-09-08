كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وإثيوبيا فى ختام تصفيات أمم أفريقيا الليلة

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول مباراة قوية الليلة فى تصفيات أمم أفريقيا، ورغم تأهل أحفاد الفراعنة للنهائيات الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار أوائل العام المقبل، إلا أن الجماهير المصرية تنتظر هذه المباراة، لذا نستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة:

س: ما موعد وملعب مباراة منتخب مصر وإثيوبيا؟

ج: تقام المباراة فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

س: ما هو موقف منتخب مصر من النهائيات الأفريقية؟

ج: منتخبنا تأهل للنهائيات من الجولة الماضية ليخوض مباراة الليلة كـ"تحصيل حاصل"، ويخوض منتخب مصر مباراته بعد اقتناص بطاقة الصعود للبطولة القارية، إذ نجح فى جمع 12 نقطة من 5 مواجهات بعدما فاز فى 4 وخسر واحدة، وتربع على عرش المجموعة الرابعة، فى الوقت ذاته يدخل منتخب إثيوبيا مباراته فاقدًا آماله فى الصعود بعدما احتل المركز الثالث فى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وحيد وتعادل.